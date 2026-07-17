Түркістан облысында жол апатынан жеті адам қаза тапты: қылмыстық іс қозғалды
Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында жеті адамның өмірін қиған ауыр жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта апаттың барлық мән-жайы анықталып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түркістан облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жол апаты 2026 жылғы 15 шілдеде Байдібек ауданындағы Шаян – Екпінді автожолында болған.
Алдын ала ақпаратқа сәйкес, түнгі уақытта аталған тасжолда Toyota Camry және Volkswagen Passat автокөліктері соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жеті адам оқиға орнында қаза тапқан.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті шаралар жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесі бойынша тиісті шешім қабылданады", – деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 17 шілдеде.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жол және ауа райы жағдайын ескере отырып қауіпсіз жылдамдықты таңдауға, сондай-ақ көлік басқару кезінде барынша мұқият болуға шақырды.
Бұған дейін Алматыда BMW көлігі Өнер музейі алдындағы сәндік шарға соғылғанын, жол апатынан жарақат алған жас жігіт пен бойжеткен ауруханаға түскенін жазғанбыз.
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