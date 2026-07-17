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Оқиғалар

Алматыда үш көліктің қатысуымен ауыр жол апаты болды

Жол апаты, Алматы, Панфилов, Мәметова, Toyota Alphard, BMW 5, Газель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 21:42 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 2026 жылғы 17 шілдеде Панфилов пен Мәметова көшелерінің қиылысында үш көліктің қатысуымен ауыр жол апаты болды. Куәгерлер жол апаты бағдаршам жұмыс істемей тұрған кезде болғанын айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, Toyota Alphard Панфилов көшесімен солтүстік бағытта, ал BMW 5 сериясындағы көлік Мәметова көшесімен батыс бағытта келе жатқан.

Жол апаты, Алматы, Панфилов, Мәметова, Toyota Alphard, BMW 5, Газель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 21:42

Сурет: Zakon.kz

Бағдаршамның жұмыс істемеуіне байланысты жүргізушілер жол бойына қойылған белгілерді басшылыққа алуы керек еді.

Олардың айтуынша, BMW жүргізушісі "Жол бер" белгісін елемей, қиылысқа атып шығып Toyota Alphard-пен жанаса соқтығысуға жол берген.

Жол апаты, Алматы, Панфилов, Мәметова, Toyota Alphard, BMW 5, Газель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 21:42

Сурет: Zakon.kz

Минивэннің дөңгелегіне соққы жасалып, содан кейін Toyota жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған. Автокөлік жол қиылысын кесіп өтіп, бір бүйіріне қарай аударылған, бірақ бар инерциясымен одан ары сырғып жол бойында тұрған "Газельге" соғылған.

Жол апаты, Алматы, Панфилов, Мәметова, Toyota Alphard, BMW 5, Газель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 21:42

Сурет: Zakon.kz

Алдын ала мәліметтер бойынша, BMW жүргізушісі жарақат алған, бірақ ер адам ауруханаға жатудан бас тартқан. Оқиға орнына келген дәрігерлер жол апатына түскендердің барлығын тексерді, бірақ ешкім ауруханаға жатуды қажет етпеді.

Жол апаты, Алматы, Панфилов, Мәметова, Toyota Alphard, BMW 5, Газель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 21:42

Сурет: Zakon.kz

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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