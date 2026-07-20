Магниттік дауыл Жерді тағы орап өтеді
Сурет: РҒИ Күн астрономиясының зертханасы
Ресейдің Күн астрономиясы зертханасының қызметкерлері 22 шілдеде Күндегі жарыққа байланысты Жерде G1-G2 деңгейіндегі магниттік дауылдар жүруі ықтимал екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Telegram арнада сарапшылар атап өткендей, Жерге тағы бір Күн жарығы жақындап келеді, онымен байланысты жылдам жел ағыны планетамызға 22 шілдеде жетеді. Әдетте, Күн жарықтары салыстырмалы түрде шағын нысандар болып табылады, сол себепті ол соңына дейін белгісіздікті сақтайды, яғни одан туындаған жел планетаның үстімен немесе астымен өтеді ме, ол жағы белгісіз.
"Бұл жағдайда Күн синоптиктерді қинап жатпай-ақ полюстен полюске дейін жарық салды, сондықтан оның Жерден тысқары өту ықтималдылығы өте аз. Күн сәулесінде ешқандай жарылыс жоқ, дегенмен кешеден бастап жалындар байқалады. Бірақ жарылыс туралы айтсақ, бұл гипотетикалық сценарийлер, ал жарық нақты және көзге көрінеді, сондықтан біз оны ары қарай бақылай береміз. Егер жарылыс белсенділігі арта бастаса, біз бұл туралы қосымша хабарлаймыз", делінген хабарламада.
Магниттік дауыл 21-22 шілдеге қараған түні басталады және кем дегенде бір күнге созылады. G1-G2 деңгейіндегі дауылдар болуы мүмкін, күшті G3 және одан жоғары дауылдардың болу ықтималдығы 5% деп бағаланады.
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