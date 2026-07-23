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Оқиғалар

Бюджет қаражатын жымқырған қылмыстық топ мүшелерінен 19 үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер мен 4 көлік тәркіленді

Бюджет қаражатын жымқырған қылмыстық топ мүшелерінен 19 үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер мен 4 көлік тәркіленді , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 15:17 Сурет: ЖИ көмегімен жасалған
Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесі сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 23 шілдеде ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді. Ведомство нақтылауынша:

"Олардың әрқайсысына қылмыстағы рөліне қарай 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды".

Түркістан облысы бойынша ҚМА департаменті дерегінше, 2016–2021 жылдары "КТ Яссы Несие" ЖШС басшылығы "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның ірі қара мал сатып алуға арналған агробизнесті қолдау бағдарламасы аясында бөлінген қаражатын жымқыру схемасын ұйымдастырғанын анықтады.

Несие алу мақсатында жалған тұлғалардың атына жалған шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер тіркелген. Өтінімдерге қолдан жасалған бизнес-жоспарлар, құқық белгілейтін құжаттар және іс жүзінде жоқ кепіл мүлкі қоса ұсынылған.

Несиелеу мамандары қажетті құжаттарды әзірлеп, жалған несиелік қорытындыларды, тексеру актілерін және қаражаттың мақсатты пайдаланылғаны туралы құжаттарды рәсімдеу арқылы несиенің заңды түрде берілгені туралы жалған көрініс қалыптастырған.

Бағалаушылар мен кепілдік қамтамасыз ету мамандары мүлікті бағалау туралы жалған есептер жасап, шын мәнінде жоқ немесе көрсетілген құнына сәйкес келмейтін мүліктің бар екенін растаған. Ал нотариустар ақшалай сыйақы үшін кепілге қойылатын мүлікке қатысты жалған құжаттарды куәландырған.

Агенттік атап өткендей, тергеу барысында 33 қылмыстық құқық бұзушылық фактісі анықталды. 24 жалған несие рәсімделіп, кепіл ретінде іс жүзінде жоқ 54 нысан ұсынылған.

"Сот шешімімен мемлекет кірісіне 19 тұрғын үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер, 4 коммерциялық үй-жай және 4 автокөлік тәркіленді".

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

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Ботагөз Ақиқат
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