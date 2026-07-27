Ауру жұқтырған гүлдер мен жасыл желектер: Алматы әуежайында қауіпті импорттық өнімдердің жолы кесілді
Сурет: akorda.kz
Алматы әуежайында ауру жұқтырған шетелдік гүлдер мен жасыл желектер анықталды. Нидерланды мен Армениядан әкелінген партиялардан фитосанитарлық бақылау қызметі қауіпті зиянкестер – батыс гүл трипсін тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 27 шілдеде Ауылшаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство мәліметінше, қауіпті зиянкес Нидерланд Корольдігінен жеткізілген салат көктері партиясынан, сондай-ақ Армения Республикасынан әкелінген 600 дана кесілген гүлден анықталды.
"Аталған өнім иелеріне қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 400-бабының 2-бөлігіне ("Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзу") сәйкес әкімшілік іс қозғалды. Материалдар процестік шешім қабылдау үшін сотқа жолданды", делінген ведомство хабарламасында.
Бұған дейін Ауылшаруашылығы министрлігі шілде айының соңына дейін қарбыз жемеуге кеңес берген болатын.
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