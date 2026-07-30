Ішімдіктің буына елтіп үйінде ойран салған қазақстандыққа үкім шықты
Фото: Zakon.kz
Сәтбаев қаласында ішімдікке сылқия тойып алып, анасына былапыт сөздер жаудырған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соттың ақпаратына сүйенсек, азамат өзінің тұрғылықты мекенжайында алкогольдік масаң күйде анасына сыйламаушылық танытып, былапыт сөздер айтып, отбасы тыныштығын бұзған.
"Сот, азаматтың іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы бар деп таныды",- делінген ақпаратта.
Жазаны тағайындау кезінде кінәні мойындау және өкіну жеңілдететін мән-жай ретінде есепке алынып, оның жауаптылығын ауырлататын мән-жайларға жыл ішіндегі біртекті әкімшілік құқық бұзушылықты қайталап жасауын таныды.
"Сот қаулысымен азамат Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-бабы 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 (он) тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалды",- делінген сот үкімінде.
Бұған дейін желі арқылы табыс таппақ болған екі қазақстандық TikTok-та бірін-бірі соққыға жыққанын жазғанбыз.
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