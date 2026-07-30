#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
477.17
543.26
6.01
Оқиғалар

Ішімдіктің буына елтіп үйінде ойран салған қазақстандыққа үкім шықты

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
Сәтбаев қаласында ішімдікке сылқия тойып алып, анасына былапыт сөздер жаудырған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың ақпаратына сүйенсек, азамат өзінің тұрғылықты мекенжайында алкогольдік масаң күйде анасына сыйламаушылық танытып, былапыт сөздер айтып, отбасы тыныштығын бұзған.

"Сот, азаматтың іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы бар деп таныды",- делінген ақпаратта.

Жазаны тағайындау кезінде кінәні мойындау және өкіну жеңілдететін мән-жай ретінде есепке алынып, оның жауаптылығын ауырлататын мән-жайларға жыл ішіндегі біртекті әкімшілік құқық бұзушылықты қайталап жасауын таныды.

"Сот қаулысымен азамат Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-бабы 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 (он) тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалды",- делінген сот үкімінде.

Бұған дейін желі арқылы табыс таппақ болған екі қазақстандық TikTok-та бірін-бірі соққыға жыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского
10:54, 30 қазан 2024
Қызылордада мас жолаушы пойыздан түсіріліп, 3 тәулікке қамауға алынды
Астанада алты баланың әкесі клуб маңындағы әдепсіз қылығы үшін жазаланды
21:50, 13 тамыз 2025
Астанада алты баланың әкесі клуб маңындағы әдепсіз қылығы үшін жазаланды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
10:56, 23 қазан 2024
Петропавл тұрғыны әйелін ұрып-соққаны үшін сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев
10:34, Бүгін
"Мне жаль Конора": Ислам Махачев отреагировал на поражение Макгрегора
10:0 в пользу хозяев: УЕФА опубликовал статистику матча &quot;Кайрат&quot; – &quot;Омония&quot;
10:22, Бүгін
10:0 в пользу хозяев: УЕФА опубликовал статистику матча "Кайрат" – "Омония"
Дияр Аманали
10:08, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе узнала место в итоговом зачёте ЧМ
Женская юниорская сборная Казахстана обыграла итальянок на турнире в Словакии
09:55, Бүгін
Казахстанские хоккеистки обыграли итальянок на международном турнире в Словакии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: