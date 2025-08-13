#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Қоғам

Астанада алты баланың әкесі клуб маңындағы әдепсіз қылығы үшін жазаланды

Астанада алты баланың әкесі клуб маңындағы әдепсіз қылығы үшін жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 21:50 Сурет: freepik
Астанада қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астананың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 2025 жылғы 9 тамызда қаладағы клубтардың бірінің жанында әйелге қатысты әдепсіз әрекет жасаған азамат К.-нің ісін қарады. Бұл туралы сот 2025 жылғы 13 тамызда Telegram-арнасында мәлімдеді.

Оның әрекеті Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-бабы 1-бөлігі (ұсақ бұзақылық) бойынша сараланды. Сотта ер адам кінәсін мойындап, өкінетінін жеткізді және жазаны жеңілдетуді сұрады, алты баласы бар екенін алға тартты. Жәбірленуші оқиға мән-жайын растады.

Барлық жағдайды ескере отырып, сот жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алу және заңға құрмет сезімін қалыптастыру мақсатында 5 тәулік әкімшілік қамау тағайындау қажет деген шешімге келді. ӘҚБтК-нің 50-бабы 2-бөлігінде көрсетілген, бұл жазаны қолдануға кедергі болатын мән-жайлар анықталған жоқ.

Қаулы әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ресейде Telegram мен WhatsApp-тың жартылай бұғатталу себебі белгілі болды
Қоғам
21:06, Бүгін
Ресейде Telegram мен WhatsApp-тың жартылай бұғатталу себебі белгілі болды
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, дауыл және төтенше өрт қаупі бар
Қоғам
20:40, Бүгін
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, дауыл және төтенше өрт қаупі бар
Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалы қандай
Қоғам
20:10, Бүгін
Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: