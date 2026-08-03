#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
473.59
544.68
5.94
Оқиғалар

Алакөлде ер адам суға батып кете жаздады

Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 09:04 Фото: pixabay
Абай облысы Мақаншы ауданындағы Алакөл көлінде ТЖД қызметкерлері суға батып бара жатқан ер адамға дер кезінде көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел-құтқару жасағы оны патрульдеу барысында байқап қалған. Ер адам жағалаудан сегіз метр қашықтықта болған.

"ТЖМ қызметкерлері ер адамға дереу көмекке келіп, оны судан шығарып, жағаға жеткізді",- делінген ТЖМ ақпаратында.

Белгілі болғандай, кейін ол тексеру үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылған.

ТЖМ су айдындарында демалу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға, өз мүмкіндіктеріңізді дұрыс бағалауға және тек рұқсат етілген орындарда ғана шомылуға шақырады.

Бұған дейін Ақмола облысында екі қыз көлікпен бірге суға батып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алакөл
16:00, 11 тамыз 2024
Алакөлде жасөспірімді құтқармақ болған тоғыз жастағы баланың өзі суға батып кете жаздады
Суға бату, Алакөл, Көктұма, шетелдік, турист, құтқару
21:15, 15 маусым 2026
Алакөлде шетелдік қос турист суға батып кете жаздады
Ер адам, Балқаш, қайық, су, құлау, құтқару
22:57, 16 шілде 2025
Балқашта қайықтағы ер адам суға құлап кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен состав юношеской сборной Казахстана на чемпионат мира по водному поло
10:42, Бүгін
Стал известен состав юношеской сборной Казахстана на чемпионат мира по водному поло
&quot;Психологически сложно&quot;: Карпович высказался после ничейного результата с &quot;Женисом&quot; в КПЛ
10:27, Бүгін
"Психологически сложно": Карпович высказался после ничейного результата с "Женисом" в КПЛ
&quot;Летом у меня было непросто&quot;: Соболенко – о восстановлении после неудачи на &quot;Уимблдоне&quot;
10:11, Бүгін
"Летом у меня было непросто": Соболенко – о восстановлении после неудачи на "Уимблдоне"
Казахстанский арбитр Юлия Акулова отсудила финал волейбольной Лиги наций
09:54, Бүгін
Казахстанский арбитр Юлия Акулова отсудила финал Волейбольной Лиги наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: