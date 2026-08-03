#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Оқиғалар

Алматыда есірткі таратумен айналысқан кәмелетке толмаған бойжеткен ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 12:04 Фото: pxhere
Алматы қаласында Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері кәмелетке толмаған қызды есірткі таратуға қатысы бар деген күдікпен ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 2 тамызда қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомство мәліметінше, Медеу ауданында полицейлер такси көлігін тоқтатты. Көлік ішінде үш кәмелетке толмаған қыз болған. Жедел мәліметтерге сәйкес, олардың бірі есірткіні жасырын орындарға қалдыру арқылы таратумен айналысқан.

"Қалған екі қыздың бұл әрекеттен хабардар болған-болмағаны және олардың ықтимал қатысы тергеу барысында анықталады",- деп мәлімдеді полицейлер.

Жеке тінту кезінде күдіктіден түрлі түсті оқшаулағыш таспамен оралған көптеген түйіншек тәркіленді. Олардың ішінен өсімдік тектес заттар және алдын ала мәлімет бойынша кристалл түріндегі синтетикалық есірткі анықталды. Күдікті өз түсініктемесінде есірткіні жасырын орындарға қалдыру арқылы таратқанын мойындаған.

Қазіргі уақытта полицейлер жасөспірімді қылмыстық әрекетке кімнің тартқанын, есірткінің жеткізу арнасын және заңсыз схеманы ұйымдастырушыларды анықтап жатыр.

Сонымен қатар кәмелетке толмаған қыздың мұндай жолға түсуіне не себеп болғаны, ата-анасының бақылауы мен тәрбиесіне қатысты жағдайлар жан-жақты зерделенуде.

"Полиция ата-аналарды балаларының бос уақытын, интернеттегі байланысын және араласатын ортасын назардан тыс қалдырмауға шақырады. Өйткені жеңіл табысқа деген қызығушылық кейде баланың бүкіл тағдырына ауыр салдарын тигізуі мүмкін".Алматы қаласы ПД

Бұған дейін экс-әкім сот үкімін 8 миллион теңгеге "сатып алмақ" болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Атырауда есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
18:14, 26 наурыз 2025
Атырауда есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
13:37, 18 наурыз 2026
Таразда есірткі тасымалдаумен айналысқан күдікті қолға түсті
Ұсталды, Талдықорған, есірткі, кәмелетке толмаған
17:15, 23 қазан 2024
Талдықорғанда есірткі таратумен айналысқан кәмелетке толмаған жас ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:02, Бүгін
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
16:43, Бүгін
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в еврокубках, если уступит &quot;Левски&quot; в Лиге чемпионов
16:25, Бүгін
С кем может сыграть "Кайрат" в еврокубках, если уступит "Левски" в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Бүгін
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: