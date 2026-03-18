Қоғам

Таразда есірткі тасымалдаумен айналысқан күдікті қолға түсті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 13:37 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Тараз қаласында есірткі заттарының заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікпен 21 жастағы азаматты ұстады.

Жеке тінту барысында одан қара изолентамен оралған, ішінде ерекше иісі бар ақ түсті ұнтақ зат салынған 15 зип-пакет табылып, тәркіленді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті мессенджер арқылы есірткі жасырылған орындардың координаттарын алып отырған.

Одан кейін ол Алматы және Тараз қалалары аумағында есірткі таратумен айналысып, жасырын орындардың координаттарын белгілеп, фотоесептерді өзінің жетекшісіне жіберіп отырған.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат Альфа-PVP психотроптық заты болып шықты.

Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу шаралары жүргізілуде. Полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтап жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
