Таразда есірткі тасымалдаумен айналысқан күдікті қолға түсті
Жеке тінту барысында одан қара изолентамен оралған, ішінде ерекше иісі бар ақ түсті ұнтақ зат салынған 15 зип-пакет табылып, тәркіленді.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті мессенджер арқылы есірткі жасырылған орындардың координаттарын алып отырған.
Одан кейін ол Алматы және Тараз қалалары аумағында есірткі таратумен айналысып, жасырын орындардың координаттарын белгілеп, фотоесептерді өзінің жетекшісіне жіберіп отырған.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат Альфа-PVP психотроптық заты болып шықты.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу шаралары жүргізілуде. Полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтап жатыр.