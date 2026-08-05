#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Оқиғалар

Агрессия шегіне жетті: Алматыдағы қатыгез топтық төбелес видеоға түсіп қалды

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 12:55 Фото: pexels
Алматыда бір топ жігіт екі ер адамды соққыға жықты. Оқиғаны куәгерлер видеоға түсіріп алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде тараған видеодан үш жігіттің жерде жатқан екі ер адамды аяусыз ұрып жатқанын, ал төртінші адамның оларды тоқтатуға тырысқанын көруге болады. Жәбірленушілердің басынан тепкілеп, біреуінің үстіне секіріп, қолдарымен соққы жасаған. Біреу айқайлағаннан кейін топ оқиға орнынан қашып кеткен. Алайда олардың бірі кетерінде жерде жатқан ер адамның басынан тағы бір рет теуіп, салдарынан ол есінен танып қалған.

"Теремки" тұрғын үй кешенінде ауыр төбелес болды. Алдын ала мәлімет бойынша, төрт жас жігіт екі ер адамға шабуыл жасаған. Салдарынан жәбірленушілердің бірі есінен танып қалды", – делінген видеоның сипаттамасында.

Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысты түсініктеме берді.

"Тексеру нәтижесінде оқиғаның 4 тамызда сағат 03:50 шамасында болғаны анықталды. Бір-бірімен таныс бес ер адам қоғамдық орында сөзге келіп, балағат сөздер айтып, тұрғындардың тыныштығын бұзған. Оқиғаға қатысқандардың барлығы анықталып, жауапкершілікке тартылды. Олардың екеуіне қоғамдық орынға мас күйінде келгені үшін айыппұл салынды. Бесеуіне де қатысты ұсақ бұзақылық дерегі бойынша әкімшілік материалдар жиналып, процестік шешім қабылдау үшін сотқа жолданды", – делінген хабарламада.

Шілдеде Алматы полициясы жаппай төбелес туралы хабарға жедел әрекет етіп, жанжалдың одан әрі өршуіне жол бермеген еді. Сол кезде сегіз адам, оның ішінде бір әйел ұсталды. Алдын ала мәлімет бойынша, жанжал жеке қарым-қатынас салдарынан туындауы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қостанайдың орталығындағы жанжал видеоға түсіп қалды
19:10, 22 шілде 2025
Қостанайдың орталығындағы жанжал видеоға түсіп қалды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
20:42, 07 сәуір 2025
Астанада мешіт маңында мүгедектігі бар ер адам мен полицей арасындағы жанжал видеоға түсіп қалды
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
20:45, 13 ақпан 2025
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прогноз матча Рыбакиной в Торонто
13:00, Бүгін
"Отсутствие практики": что может стать проблемой для Рыбакиной в первом матче в Торонто
Филип Хргович
12:43, Бүгін
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Бүгін
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Бүгін
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: