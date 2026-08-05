Агрессия шегіне жетті: Алматыдағы қатыгез топтық төбелес видеоға түсіп қалды
Әлеуметтік желілерде тараған видеодан үш жігіттің жерде жатқан екі ер адамды аяусыз ұрып жатқанын, ал төртінші адамның оларды тоқтатуға тырысқанын көруге болады. Жәбірленушілердің басынан тепкілеп, біреуінің үстіне секіріп, қолдарымен соққы жасаған. Біреу айқайлағаннан кейін топ оқиға орнынан қашып кеткен. Алайда олардың бірі кетерінде жерде жатқан ер адамның басынан тағы бір рет теуіп, салдарынан ол есінен танып қалған.
"Теремки" тұрғын үй кешенінде ауыр төбелес болды. Алдын ала мәлімет бойынша, төрт жас жігіт екі ер адамға шабуыл жасаған. Салдарынан жәбірленушілердің бірі есінен танып қалды", – делінген видеоның сипаттамасында.
Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысты түсініктеме берді.
"Тексеру нәтижесінде оқиғаның 4 тамызда сағат 03:50 шамасында болғаны анықталды. Бір-бірімен таныс бес ер адам қоғамдық орында сөзге келіп, балағат сөздер айтып, тұрғындардың тыныштығын бұзған. Оқиғаға қатысқандардың барлығы анықталып, жауапкершілікке тартылды. Олардың екеуіне қоғамдық орынға мас күйінде келгені үшін айыппұл салынды. Бесеуіне де қатысты ұсақ бұзақылық дерегі бойынша әкімшілік материалдар жиналып, процестік шешім қабылдау үшін сотқа жолданды", – делінген хабарламада.
Шілдеде Алматы полициясы жаппай төбелес туралы хабарға жедел әрекет етіп, жанжалдың одан әрі өршуіне жол бермеген еді. Сол кезде сегіз адам, оның ішінде бір әйел ұсталды. Алдын ала мәлімет бойынша, жанжал жеке қарым-қатынас салдарынан туындауы мүмкін.