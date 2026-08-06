100 млн теңгелік алаяқтық: Грузия күдіктіні Қазақстанға экстрадициялады
Қазақстан азаматын елге қайтару рәсімін Бас прокуратура мен ҚР ІІМ Интерполының қызметкерлері жүзеге асырды.
"Ол 2021 жылғы қаңтар мен 2022 жылғы ақпан аралығында Атырау қаласында Кипрден пәтер сатып алуға көмектесемін деген желеумен бірнеше рет ақша аударту арқылы Қазақстан азаматшасының 100 млн теңгеден астам қаражатын иемденді деген күдікке ілінді", – делінген ҚР Бас прокуратурасының хабарламасында.
Бас прокуратураның мәліметінше, қылмыс жасағаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған.
"2026 жылғы маусымда ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Қадағалау органының нақтылауынша, оған тағылған айып бойынша мүлкін тәркілей отырып, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сондай-ақ белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 10 жылға дейін айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.
Бұған дейін, 2026 жылғы 27 шілдеде, Грузия аса ірі көлемде психотроптық заттардың заңсыз айналымымен және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар деген күдікке ілінген Қазақстан азаматын елге қайтарған еді. Бас прокуратураның мәліметінше, оған тағылған қылмыстар үшін мүлкін тәркілей отырып, 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.