Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті
Алдын ала мәлімет бойынша, Hyundai Sonata маркалы такси көлігі Саин даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан. Жүргізушінің айтуынша, ол бір сәтке ғана көзі ілініп кетіп, қатты соққыдан кейін ғана оянған.
Оқиға Domillion сауда орталығының маңында болған. Көлік жол жиегіне қарай шығып кетіп, сол жерде жол бойында тоқтап тұрған MAN маркалы жүк көлігінің тіркемесінің астына жоғары жылдамдықпен кіріп кеткен.
Соққыдан кейін Hyundai Sonata жолдың барлық жолағын кесіп өтіп, жол қоршауына соғылған.
Жол апатынан ең ауыр соққы алдыңғы жолаушылар орнында отырған әйелге тиген.
Көліктің ішінде қысылып қалған әйелді Алматы қаласының Құтқару қызметінің мамандары арнайы құралдардың көмегімен шығарып алды. Ол ауыр жарақат алған. Зардап шеккен әйел де, жүргізуші де дереу ауруханаға жеткізілді.
Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасы болған жерде жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр.
Бұған дейін 7 тамыздан бастап Алматыдан Таразға жету қиындай түсетіндігін жазғанбыз.