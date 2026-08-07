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Оқиғалар

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37 Сурет: Zakon.kz
7 тамыз күні таңертең Алматыдағы "Domillion" сауда орталығының қарсы бетінде рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жол-көлік оқиғасына ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, Hyundai Sonata маркалы такси көлігі Саин даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан. Жүргізушінің айтуынша, ол бір сәтке ғана көзі ілініп кетіп, қатты соққыдан кейін ғана оянған.

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37

Сурет: Zakon.kz

Оқиға Domillion сауда орталығының маңында болған. Көлік жол жиегіне қарай шығып кетіп, сол жерде жол бойында тоқтап тұрған MAN маркалы жүк көлігінің тіркемесінің астына жоғары жылдамдықпен кіріп кеткен.

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37

Сурет: Zakon.kz

Соққыдан кейін Hyundai Sonata жолдың барлық жолағын кесіп өтіп, жол қоршауына соғылған.

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37

Сурет: Zakon.kz

Жол апатынан ең ауыр соққы алдыңғы жолаушылар орнында отырған әйелге тиген.

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37

Сурет: Zakon.kz

Көліктің ішінде қысылып қалған әйелді Алматы қаласының Құтқару қызметінің мамандары арнайы құралдардың көмегімен шығарып алды. Ол ауыр жарақат алған. Зардап шеккен әйел де, жүргізуші де дереу ауруханаға жеткізілді.

Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:37

Сурет: Zakon.kz

Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасы болған жерде жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр.

Бұған дейін 7 тамыздан бастап Алматыдан Таразға жету қиындай түсетіндігін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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