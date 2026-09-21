Алматыда үш көлік соқтығысып, жеті адам зардап шекті
Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota Camry мен жүк көлігі Солтүстік айналма жолымен оңтүстік бағытта келе жатқан. Осы кезде Camry жүргізушісі әзірге белгісіз себеппен қарсы бағыттағы жолаққа шығып кетіп, Chevrolet Cobalt көлігімен соқтығысқан.
Сурет: Zakon.kz.
Соққыдан Cobalt бетон қоршауға лақтырылып, кейін қайтадан жол бөлігіне түскен.
Ал Toyota Camry өз бағытында келе жатқан Volvo жүк көлігімен соқтығысып, оның тіркемесінің астында қалып қойған.
Camry көлігінің қарсы жолаққа қалай шығып кеткені әзірге анықталып жатыр.
Жол апатынан жеті адам зардап шеккен. Олардың барлығы екі жеңіл көліктің ішінде болған. Зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді.
Апат салдарынан Солтүстік айналма жолдың екі бағытындағы орталық жолақтарда қозғалыс тоқтатылып, осы учаскеде көлік кептелісі пайда болды.
Оқиға орнында жедел қызметтер жұмыс істеп, жол-көлік оқиғасын рәсімдеу жүргізілуде. Көліктердің өртену қаупіне байланысты өрт сөндірушілер де шақырылып, кезекшілік жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Бұған дейін Екібастұздағы аулада жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, бала қаза болғаны туралы хабарланған еді.