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Құқық

Екібастұзда жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, мерт етті

Полиция, Екібастұз, жеңіл көлік, алты жасар бала, жол апаты, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 15:02 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Екібастұзда тұрғын үй ауласында алты жасар бала жеңіл көліктің астына түсіп қаза тапты. Полиция қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға фактісін Павлодар облысының полиция департаменті растады. Кәмелетке толмаған баланың опат болуына әкеліп соққан жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Болған оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.

Сондай-ақ полиция жүргізушілерге жол қозғалысы ережелері мен жылдамдық режимін, әсіресе көлік көп жүретін аумақтарда қатаң сақтау қажеттігін еске салады.

Бұған дейін Алматыда жол апатынан 81 жастағы қария қаза тапқаны хабарланған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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