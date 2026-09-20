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Оқиғалар

Алматыда электроцикл мен қоқыс таситын көлік соқтығысып, 81 жастағы ер адам қаза тапты

Жол апаты, Алматы, ЖЭО-2, электроцикл, қоқыс таситын көлік, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 13:02 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы ЖЭО-2 маңында жол апаты болып, 81 жастағы ер адам қаза тапты. Бұл ретте электроцикл мен қоқыс таситын көлік соқтығысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтер бойынша, көліктер бір-біріне қарсы бағытта келе жатқан. Қытайлық үш доңғалақты электроцикл тізгінінде 1945 жылғы ер адам болған.

Жол апаты, Алматы, ЖЭО-2, электроцикл, қоқыс таситын көлік, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 13:02

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнындағы Zakon.kz тілшісінің хабарлауынша, кілт бұрылыста егде жастағы жүргізуші, болжам бойынша, рөлге ие бола алмай, жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Қоқыс таситын көліктің жүргізушісі шұғыл тежегішті басқанымен, бетпе-бет соқтығысудың алдын алу мүмкін болмаған.

Жол апаты, Алматы, ЖЭО-2, электроцикл, қоқыс таситын көлік, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 13:02

Сурет: Zakon.kz

Соққы салдарынан электроцикл жүргізушісімен бірге бірнеше метрге ұшып кеткен. Ер адам өмірге үйлеспейтін жарақаттар алып, оқиға орнында көз жұмды.

Жол апаты, Алматы, ЖЭО-2, электроцикл, қоқыс таситын көлік, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 13:02

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері мен криминалистер жұмыс істеп жатыр. Апаттың мән-жайы мен себептері анықталуда.

Бұған дейін Қызылорда облысында жол апаты болып, екі адам қаза тапқаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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