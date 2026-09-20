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Құқық

Қызылорда облысында жол апаты болып, екі адам қаза тапты

Жол апаты, қайғылы оқиға, 19 қыркүйек, Қарабұтақ-Қызылорда-Шымкент, Қазалы ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 10:33 Сурет: Zakon.kz
Қызылорда облысында екі автокөліктің қатысуымен болған жол апаты салдарынан екі адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 19 қыркүйекте "Қарабұтақ-Қызылорда-Шымкент" тас жолынының 1462/804 шақырымында, Қазалы ауданы тұсында орын алған. Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі адам қаза тапты.

"Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайларын жан-жақты және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде", деп хабарлады Қызылорда лбдыстық ПД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Павлодар маңында төрт көлік соқтығысып, бір адам қаза тауып, тағы жетеуі зардап шеккені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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