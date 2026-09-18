#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
446.56
512.34
5.3
Құқық

Павлодарда төрт көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты, тағы жетеуі жарақат алды

Жол апаты, Павлодар, Кенжекөл, түн, төрт көлік, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 18:59 Сурет: Zakon.kz
Кенжекөл ауылынан Павлодар қаласына қарайғы кіреберісте төрт көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты, тағы жетеуі жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жантүршігерлік жол апатының түнгі видеосы әлеуметтік желіде тарады. Куәгерлер түсірген видеодан талқандалған автокөліктер мен оқиға орнына шұғыл жеткен жедел жәрдем бригадаларын көруге болады.

Құқық қорғау органдары болған оқиғаның мән-жайына тоқталып, түсініктеме берді.

"Полиция УАЗ "Патриот", Audi 100, BMW және Lada Priora көліктерінің қатысуымен Павлодар – Кенжекөл тас жолында болған жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғады. Оның салдарынан бір адам қаза тауып, жетеуі жарақат алды", деп хабарлады 2026 жылғы 18 қыркүйекте Павлодар облысы ПД баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.

Ведомство оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталатынын нақтылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жол апаты, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, төрт адам, қаза тапты
12:10, 20 сәуір 2025
Павлодар облысында екі жеңіл көлік бетпе-бет соқтығысып, төрт адам қаза тапты
АҚШ, жол-көлік апаты
17:28, 24 қазан 2023
АҚШ-та жүзден астам көлік бір-біріне соғылып, 7 адам қаза тапты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
13:25, Бүгін
Түйе жолға шығып кетіп, жол апатынан төрт адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ФК &quot;Окжетпес&quot;
20:14, Бүгін
Главный тренер "Окжетпеса" Алюетов прокомментировал победу над "Женисом" в КПЛ
Сборная Казахстана по футболу
20:02, Бүгін
Сборная Казахстана до 17 лет объявила состав на матчи с Узбекистаном и Россией
Тимофей Скатов
19:42, Бүгін
Тимофей Скатов прокомментировал свой успех в матче Кубка Дэвиса против Таиланда
Александр Шевченко
19:25, Бүгін
Александр Шевченко сделал заявление после победы за Казахстан в матче Кубка Дэвиса
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: