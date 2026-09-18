Түйе жолға шығып кетіп, жол апатынан төрт адам қаза тапты
Адам өліміне әкелген жол апаты туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Оқиғаның мән-жайын Маңғыстау облысының Полиция департаменті мәлімдеді.
Ведомствоның мәліметінше, қайғылы оқиға 2026 жылғы 16 қыркүйекте сағат 20:30 шамасында болған. Жолға шығып кеткен жануардың кесірінен екі шетелдік көлік соқтығысқан.
"Алдын ала мәлімет бойынша, Жетібай ауылынан Шетпе ауылы бағытында келе жатқан Toyota Camry көлігінің жүргізушісі жолда жүрген түйеге соғылған. Соқтығысудан кейін көлік қарсы бағыттағы жолаққа шығып кетіп, сол жерде қарсы бағытта келе жатқан тағы бір Toyota Camry көлігімен соқтығысқан", – деп хабарлады Маңғыстау облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Соққының күші өте қатты болған. Жедел жәрдем келгенге дейін төрт адам алған жарақаттарынан көз жұмды. Апатқа қатысқан тағы төрт адам түрлі деңгейдегі жарақаттармен шұғыл түрде жақын маңдағы медициналық мекемеге жеткізілді.
Адам өліміне әкелген жол апатына байланысты полиция ҚР ҚК-нің 345-бабы 4-бөлігі (абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу) бойынша қылмыстық іс қозғады. Зақымданған екі көлік те арнайы тұраққа қойылып, қажетті сараптамалар тағайындалды.
Тергеу аясында құқық қорғау органдары қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Сондай-ақ тасжол маңында малды қараусыз жаюға жол берген түйенің иесі іздестірілуде.
Ал Астана тұрғындары бірнеше күн бұрын Сығанақ көшесіндегі қатты кептеліске байланысты автобустардан түсіп, жұмысқа жаяу баруға мәжбүр болды. Кептеліске үш көліктің қатысуымен болған жол апаты себепболған.