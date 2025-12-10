#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Оқиғалар

Қарағанды облысында рельс жөндеп жатқан төрт теміржолшыны жүк пойызы қағып, мерт етті

Жүк пойызы, Қарағанды облысы, Сарышаған, Мойынты, Шығанақ, қайғылы оқиға, төрт жұмысшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 19:48 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Сарышаған станциясының жол жөндеу бригадасының төрт қызметкері жүк пойызының астына түсіп, қаза тапты. Жүк пойызы шұғыл тежегішті қосқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазақстан теміржолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметі қайғылы оқиға 10 желтоқсанда сағат 17-15-те Мойынты-Шығанақ учаскесінде Шешенқара-Қаражаңғыл темір жол өткелінде болғанын нақтылайды. Компания мәліметінше, аталған бағыт бойымен келе жатқан жүк пойызы машинисі жолдағы теміржолшыларды байқап, шұғыл тежеу тетігін қолданған. Бұл сәтте Сарышаған станциясының жол жөндеу бригадасы рельсті ауыстыру бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізіп жатқан.

"Алайда қабылданған барлық қауіпсіздік шараларына қарамастан, апатты болдырмау мүмкін болмады. Төрт жұмысшы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды", делінген хабарламада.

Оқиғаның себептері мен толық мән-жайын анықтау үшін ҚТЖ Басқарма төрағасының тапсырмасымен арнайы комиссия құрылды. Комиссияны ұлттық компанияның бас инженері басқарады. Оның құрамына "ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС және Магистральдық желі дирекциясының басшылары енеді.

Комиссия мүшелері дереу оқиға орнына барып, тергеу жұмыстарын бастап кетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қарағанды ​​облысында пойыз жол бұрушыны қағып кетті
19:36, 15 қаңтар 2024
Қарағанды ​​облысында пойыз жол бұрушыны қағып кетті
СҚО-да жүк пойызы 16 бас ұсақ малды жапырып өтті
20:46, 07 қараша 2023
СҚО-да жүк пойызы 16 бас ұсақ малды жапырып өтті
Семейде қатты асыққан әйел теміржол бойында опат болды
22:48, 14 сәуір 2025
Семейде қатты асыққан әйел теміржол бойында опат болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: