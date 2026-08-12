Павлодар облысында полицейлер жоғалған 5 жасар қызды 15 минутта тапты
Шарбақты аудандық полициясына алаңдаған анадан 5 жастағы қызының жоғалып кеткені туралы хабарлама түсті. Полиция қызметкерлері ақпаратты алған бойда іздестіру жұмыстарын ұйымдастырып, баланы тез арада табуға кірісті. Оқиға серуендеу кезінде болған. Анасының айтуынша, ата-анасы қызын көлікте бар болғаны бес минутқа қалдырған.
Алайда қайта оралған кезде баланың көлікте жоқ екенін байқап, оны бір сағатқа жуық өздері іздеген. Нәтиже болмаған соң, әйел "102" арнасына хабарласқан. Полиция қызметкерлері баланың белгілері туралы ақпаратты жедел түрде барлық аумақтық бөлімшелерге жолдап, іздестіру жұмыстарын бастады.
Оқиға орнына Нұрлан Ширажиден, Мұхамед Цуров және Мирамгүл Токпаева барды. Тәртіп сақшыларының жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында қыз небәрі 15 минуттың ішінде табылды. Оның дүкендерді аралап жүргені анықталды.
Полиция қызметкерлері баланы ата-анасына аман-есен тапсырды.
"Біз қызымызды көлікте бес минуттай ғана қалдырдық. Қайтып келгенімізде оның жоқ екенін көрдік. Бір сағаттай өзіміз іздедік, бірақ таба алмадық. Содан кейін "102"-ге хабарластым. Полиция қызметкерлері бірден жетіп, қызымды небәрі 15 минуттың ішінде тауып алды. Қызымды қайтадан құшағыма алған сәтімді сөзбен жеткізу қиын. Мұндай кезде ата-ана үшін әрбір минут мәңгілік секілді көрінеді. Қызымды табуға көмектескен полиция қызметкерлеріне шексіз ризамын. Еңбектеріңіз бен көмектеріңіз үшін рақмет! — деді баланың анасы Хуанай Жұлдыз.
Бұл жағдай бала қауіпсіздігіне қатысты кез келген жағдайда уақыт жоғалтпау қажеттігін тағы бір мәрте көрсетті. Полиция ата-аналарға балаларын қараусыз қалдырмауға, олардың қайда жүргенін үнемі бақылауда ұстауға және қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады. Бала жоғалған жағдайда өз бетіңізше ұзақ уақыт іздемей, дереу полицияға хабарласу қажет.