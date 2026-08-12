#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Оқиғалар

Алматыда жүргізушіні соққыға жыққан ер адам ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:54 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдұлдинов 2026 жылғы 12 тамызда жолда жүргізушілер арасында болған жанжалға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Генерал-майордың айтуынша, джип жүргізушісі күш қолданғаны үшін ұсталған.

"Осы дерек бойынша полиция дереу сотқа дейінгі тергеуді бастады. Күдікті анықталып, ұсталды және уақытша ұстау изоляторына қамалды", – деді Айдын Қабдұлдинов.

Тергеу барысы генерал-майордың тікелей бақылауында. Полиция жүргізушінің ұсталғаны және тергеу изоляторына қамалғаны туралы кадрларды көрсетті.


Еске салайық, Сейфулин даңғылында орын алған оқиға 11 тамызда әлеуметтік желіде жарияланған еді. Көліктің бейбақылау камерасына түсірілген видеода жүргізуші бұрылып жатқан джиптің алдына тоқтамай, оны айналып өткені көрінеді. Кейін джип жүргізушісі оны тоқтауға мәжбүрлеген. Кейін ер адам көлігінен шыққан кезде бетінен соққы алады. Соққының салдарынан құлап, денесі құрысып қалған. Ал шабуыл жасаған жүргізуші оны көлігіне қарай сүйреп апарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Айдын Қабдұлдинов, Алматы қалалық полиция департаменті, бастық, мәлімдеме
17:15, 12 қаңтар 2026
"Қауіпсіздік диалогсыз болмайды". Жаңадан тағайындалған Алматының бас полицейі мәлімдеме жасады
СҚО-да екі полицей тұрғынды өрт кезінде құтқарып қалды
17:51, 12 қазан 2024
СҚО-да екі полицей тұрғынды өрт кезінде құтқарып қалды
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
10:56, 29 мамыр 2026
Атырауда пәтерде қызды аяусыз соққыға жыққан оқиға видеоға түсіп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Бүгін
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Бүгін
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Бүгін
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Бүгін
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: