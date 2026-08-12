Алматыда көлік кептелісі жиі болатын көшелердің бірі 11 сағатқа жабылады
Сурет: pixabay
Алматыда Яссауи көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылы 12 тамызда қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады:
"12 тамыз, сағат 23:00-ден 13 тамыз, сағат 10:00-ге дейін Жандосов көшесінен Шаляпин көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы жабылады. Жөндеу жүргізіліп жатқан учаскеде ескерту белгілері және мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақта орнатылады. Жол жүру бағытын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз".
Бұған дейін Алматыда Центральная көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылатыны хабарланған.
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