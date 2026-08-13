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Оқиғалар

Қазақстанда шетелдік куратор басқарған есірткі желісі әшкереленді

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркоторговля, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 11:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Бас прокуратурасы баспасөз қызметінің 2026 жылдың 12 тамазындағы дерегінше, Қазақстанның бірнеше өңірін қамтыған синтетикалық есірткі тарататын ірі желі Жетісу облысында жойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалау органының мәліметінше, есірткі зертханасы мен есірткі таратушылардың барлық қылмыстық әрекеті шетелден басқарылған.

Ал арнайы операция барысында ұйымдасқан топтың сегіз мүшесін құрықталған.

Шетелдік куратор барлық процесті толық бақылауда ұстаған: синтетикалық есірткі жеткізіп, орындаушылар арасында міндеттерді бөліп, жасырын орындардың координаттарын жіберіп, сыбайластарына криптовалюта арқылы ақша төлеп отырған.

"Алдын ала анықталғандай, ұйымдасқан топ мүшелері шетелдік басшының нұсқауы бойынша Талдықорған, Алматы, Қонаев, Қаскелең және Павлодар қалаларында жасырын орындар ұйымдастырған", — деп хабарлады ҚР Бас прокуратурасы.

Тінту барысында құқық қорғау органдары құрамында "мефедрон" болуы мүмкін ақ ұнтақ салынған орамдар мен басқа да күдікті заттарды тәркіледі. Олар сот сараптамасына жіберілді.

Сонымен қатар құқық қорғау органдары дәлел ретінде пайдаланылатын мәліметтері бар ұялы телефондар мен Exodus криптовалюта әмияны арқылы жасалған қаржылық транзакциялар туралы ақпаратты анықтады.

Анықталған фактілер бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы негізінде қылмыстық істер тергеліп жатыр.

"Қазіргі уақытта ұйымдастырушының жеке басын және оның орналасқан жерін, есірткі жеткізу арналары мен заңсыз әрекетке қатысы бар басқа да тұлғаларды анықтауға бағытталған тергеу және жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілуде", — делінген хабарламада.

Сотқа дейінгі тергеу барысы Жетісу облысының прокуратурасының бақылауында.

Еске салайық, 2026 жылғы 4 тамызда Алматы қаласында полицейлердің қауіпті құпиясы бар гаражды тапқаны белгілі болған еді. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, гараж қойма ретінде пайдаланылған. Оның ішінде автокөлік бөлшектерінің орнына психотроптық заттардың жүздеген дозасы сақталған.

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Гүлай Ашекова
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