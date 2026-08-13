Бұрынғы әйелін атып өлтірген ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Бұл туралы 2026 жылғы 12 тамызда соттың Telegram-арнасында хабарланды.
"Сот талқылауының қорытындысы бойынша сотталушы С. кінәлі деп танылып, оған қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде 12 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", — делінген хабарламада.
Сотта түсіндірілгендей, жаза мөлшері ҚР Қылмыстық кодексінің 55-бабы 2-бөлігінің талаптары ескеріле отырып тағайындалған. Яғни,егер сотталушының жазасын жеңілдететін жағдайлар болса, ал жазаны ауырлататын жағдайлар болмаса, сот оған заңда көрсетілген ең жоғары жазаның толық көлемін бере алмайды. Мысалы, заң бойынша белгілі бір қылмыс үшін ең жоғары жаза 15 жыл болса, осы ережеге сәйкес сот 15 жылдың емес, оның төрттен бір бөлігін тағайындайды.
Сондай-ақ сот азаматтық талапты ішінара қанағаттандырып, жәбірленушілердің пайдасына моральдық зиян үшін өтемақы өндірді.
Сот анықтағандай, 2026 жылғы наурызда ер адам бұрынғы әйелімен қызғаныш салдарынан жанжалдасып, оны өлтіру мақсатында аңшылық карабинмен әйелінің басы мен кеуде тұсына екі рет дәлдеп оқ атқан. Әйел алған жарақатынан оқиға орнында қайтыс болған.
Одан кейін сотталушы оқиға орнынан кетіп, өзі полицияға барып, кінәсін мойындаған.
Сот отырысында ер адам өз кінәсін толық мойындады.
Айта кетейік, сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ.
Ал бұған дейін Павлодарда алқабилер соты тұрмыстық жанжал кезінде күйеуіне пышақ жарақатын салып, оның өліміне себеп болған 41 жастағы әйелге қатысты қылмыстық істі қайта саралағаны хабарланған. Бастапқыда әйел адам өлтірді деп айыпталған, алайда алқабилер басқа шешімге келген.