Баян Алагөзова мен Динара Сәтжан емшімен соттасты
Істі Ақтөбе қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қарады, деп жазады Kazinform.
Қалалық полиция басқармасының учаскелік инспекторы Ұлан Есжановтың айтуынша, 2026 жылғы 15 мамырда E-Otinish порталы арқылы Баян Алагөзова мен Динара Сәтжаннан Бағдагүл Лепесоваға қатысты арыз түскен. Бір күннен кейін олардың қорғаушылары инспекторға бейнежазба ұсынған.
Ол кезде Бағдагүл Лепесова Астана қаласында болған. 25 мамырда Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73-3-бабының 2-бөлігіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды.
Кейін іс материалдары, соның ішінде бейнежазбалар, сот сараптамасына жіберілді. Сараптама қорытындысы бойынша жала жабу фактісі расталған. Іс 20 шілдеде сотқа жолданды.
Сот отырысында Бағдагүл Лепесова өзіне тағылған айыппен келіспей, мұндай бейнежазбаны өз парақшасына жарияламағанын айтты.
"Менің өз әлемім бар. Бұл адамның әлемін түсінбеймін. Маған тағылған айыптардың ешқайсысын мойындамаймын. Бейнежазба менің парақшамда тұр ма? Жоқ. Егер менің парақшам болмаса, бұл адамдардың алдында қалай жауап бере аламын? Мұндағы нәрсе менікі емес. Басқа біреудің әрекеті үшін жауап бере алмаймын", — деді ол.
Оның қорғаушысы сотта бейнежазбалардың монтаждалуы немесе жасанды интеллект көмегімен жасалуы мүмкін екені туралы дәлелдер келтірілгенін айтты. Сонымен қатар сараптама қорытындысын заңсыз деп тануды және бейнежазбаны жариялаған екі аккаунттың иелерін тауып, сотта жауап алуды сұрады.
Сотқа онлайн қатысқан Баян Алагөзова бейнежазба оның ар-намысы мен қадір-қасиетіне тигенін айтып, өзін қорлаған адамды кешірмейтінін және медиацияға бармайтынын мәлімдеді.
"Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қазақстан азаматын қорлауға және оның ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіруге болмайды. Мені қорлады, кемсітті. Мұндай сөздерді естуге лайық емеспін. Бұл бейнежазбаны барлық порталдан көрдім. Осыдан кейін тіпті TikTok-тағы аккаунтымды өшірдім. Тұлға ретінде, адам ретінде бұл маған өте ауыр тиді. Маған қатысты, есірткіге тәуелді, мемлекеттен ақша алады, жігіттер жалдап, ақшаны өз қажетіне жұмсайды деген сөздер айтылды. Мені қатты қорлап, жала жапты. Лепесоваға қатысты әділ шешім шығарып, жазалауды сұраймын", — деді продюссер.
Сот қаулысымен Бағдагүл Лепесова кінәлі деп танылып, 1 млн 557 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Айыппұл 30 тәуліктен кешіктірілмей төленуі тиіс.
Сонымен қатар Бағдагүл Лепесоваға қатысты Астанада "Қорлау" бабы бойынша қылмыстық іс тіркелген.
Бұған дейін Ақтау тұрғыны Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің оқытушылары туралы әлеуметтік желіде жазба жариялап, жала жапқаны үшін 778 мың теңге айыппұл алған болатын.