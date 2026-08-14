Алматыда тоқтап қалған метро қайта жұмыс істей бастады
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Қала әкімдігі бүгін, 2026 жылы 14 тамызда сағат 19-00 шамасында Алматы метрополитенінің жұмысы қалпына келтірілгенін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалада электр қуатының уақытша өшуіне байланысты Алматы метрополитенінің жұмысы тоқтатылған болатын.
"Қазіргі уақытта электрмен жабдықтау қалпына келтіріліп, метрополитен жұмысы қайта жанданды. Электр пойыздары қалыпты режимде жүріп жатыр. Уақытша қолайсыздық үшін жолаушылардан кешірім сұраймыз және түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз". Алматы қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі
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