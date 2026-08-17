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Қарағанды облысындағы дала өртінен екі адам зардап шекті

Дала өртінен адамдар зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қарағанды облысының төрт ауданында бірден дала өрті тіркелді. Іс-қимылды үйлестіру үшін облыста жедел штаб жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Марғұлан Аманбаев 2026 жылғы 17 тамызда штабтың аппараттық кеңесінде Шет, Ақтоғай, Бұқар жырау және Қарқаралы аудандарында дала өрті тіркелгенін мәлімдеді. Өртті оқшаулау және елді мекендерді қорғау жұмыстарына 620 қызметкер мен 134 техника жұмылдырылды.

"Жаңа өрт ошақтары анықталған жоқ, елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Алайда аптап ыстық пен қатты жел жағдайды қиындатып отыр", – деді Марғұлан Аманбаев.

1970 және 1989 жылы туған екі ер адам медициналық көмекке жүгінді. Олардың бірінің денесінің 10%-ын, екіншісінің 20%-ын күйік шалған. Екеуі де ауруханада жатыр, жағдайлары тұрақты деп бағаланды.

Қарқаралы ауданының әкімі Саят Мусиннің мәліметінше, Жаңатоған ауылының маңында екі өрт сөндіру тобы жұмыс істеп жатыр. Өртті сөндіруге 159 адам мен 52 техника тартылды. Сонымен қатар Бесоба ауылы маңындағы қыстақтарда шыққан үш өрт сөндірілді.

Ақтоғай және Шет аудандарындағы жағдай тұрақты. Табиғи өрттер толық сөндірілді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 15 тамызда Қазақстанның шығысында табиғи өрт шыққан еді. Құрлықтағы топтардың кейбір өрт ошақтарына жетуі қиын болғандықтан, құтқарушылар бес тікұшақ жұмылдырды.

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