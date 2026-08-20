Ақтөбеде көлік қағып кеткен 10 жасар қыз комаға түсіп қалды
Сурет: Zakon.kz
Ақтөбеде 2026 жылдың 2 тамызында көлік қағып кеткен 10 жасар қыз қазіргі уақытта комада жатыр. Ембі көшесінде болған жол апатынан кейін бала ауруханаға жатқызылған, қазір оның жағдайы өте ауыр күйінде қалып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 20 тамызда "Диапазон" газеті жазғандай, Chevrolet Cobalt көлігінің жүргізушісі қыз баланы жолдың белгіленбеген тұсынан өтіп бара жатқан кезінде қағып кеткен.
Жол апатына ұшыраған бала үйге жақын маңдағы дүкенге шыққан екен.
"Ауруханада қыздың қабырғалары мен жамбас сүйектері сынғаны, сондай-ақ ашық бас-ми жарақатын алғаны анықталды. Мамандар оның жағдайын тұрақтандыру үшін барлық қажетті шараларды жасап жатыр", деп хабарлады облыстық денсаулық сақтау басқармасы.
Бұған дейін Алматыдағы Шығыс айналма жолында жаппай жол апаты болып, көлік кептелісі болғаны хабарланған.
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