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Оқиғалар

Алматыдағы Шығыс айналма жолында жаппай жол апаты болып, көлік қозғалысы тоқтады

Жол-көлік апаты, камаз, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46 Сурет: Zakon.kz.
2026 жылғы 17 тамызда түнгі уақытта Алматыдағы Шығыс айналма жолында жаппай жол-көлік оқиғасы болды. Алдын ала мәлімет бойынша, жол апатына 11 көлік қатысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүргізушілердің бірінің айтуынша, оқыс оқиғаның орын алуына жолдың тайғақ болуы себеп болған.

Шығыс айналма жолы, көше, көліктер, , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Оның айтуынша, жол апатына аз уақыт қалғанда асфальттағы шаң мен кірді жуу үшін жолға су себілген.

Жол, жол-көлік оқиғасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Алдын ала болжам бойынша, осыдан кейін Howo жүк көлігінің жүргізушісі көлікті басқара алмай қалып, соның салдарынан бірнеше көлік бірінен соң бірі соқтығысқан.

Жол-көлік апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Алайда жол апатының нақты ресми себебі әзірге анықталған жоқ.

Көліктер қозғалысы, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Апат салдарынан зардап шеккендер бар. Олардың нақты саны қазір анықталып жатыр.

Соғылған көлік, жол, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Оқиға орнына жол полициясының қызметкерлері келіп, болған жағдайдың мән-жайын анықтауда.

жол, көше, соғылған көлік, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Шығыс айналма жолындағы көлік қозғалысы уақытша қиындап, іс жүзінде тоқтап қалды.

Шығыс айналма жолы, полиция, көліктер, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:46

Сурет: Zakon.kz.

Зардап шеккендердің жағдайы мен жол апатының себептері туралы ресми ақпарат нақтыланып жатыр.

Бұған дейін Астана-Щучинск тасжолында жол апаты болғанын жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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