Алматыда жаппай жол апаты болып, орасан көлік кептелісі орын алды
Жаппай жол апаты Шығыс айналма тас жолында (ШАЖ) болды.
Куәгерлердің айтуынша, саз балшық тиелген Sinotruk жүк көлігі Шығыс айналма жолында Төле би көшесінен төменірек тұста бірнеше көлікті соғып, сығымдап тастаған. Содан кейін жүк көлігі Халиуллин көшесіне бұрылып, бетон қоршауға сүйкене жүріп, ақыры бір жақ бүйіріне аударылған.
Жаппай жол апаты салдарынан Халиуллин көшесі, Талғар тас жолы бағытында қозғалыс іркіліп, көлік кептелісі пайда болды.
Тілшіміздің есебі бойынша, жүк көлігі алты автокөлікпен соқтығысқан: Toyota Estima, Kia Cerato, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Exeed және Geely.
Жол апаты салдарынан жүк көлігінің жүргізушісі зардап шекті. Ер адам сынық әрі түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды.
Сондай-ақ Exeed көлігінде болған бала да зардап шекті. Оқиға орнына келген дәрігерлер оны қарады, бірақ ауруханаға жатқызу қажет болмады. Бірақ кейін ата-анасы баласының жағдайы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін оны ауруханаға жіберуді талап етті.
Кейін оқиға орнына жүк көлігін көтеру үшін кран келді.
Көлік жолдан алынғаннан кейін Талғар тас жолы бағытындағы жолдың бір жолағы ашылды.
Сондай-ақ бұл орайда оқиға орнында шашылған май аралас саз балшықтан пайда болған үйіндіні тазарту қажет болады.