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Оқиғалар

Алматыда жаппай жол апаты болып, орасан көлік кептелісі орын алды

Жаппай жол апаты, Алматы, Шығыс айналма жол, жүк көлігі, жеңіл көлік, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 18:55 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 28 тамызда Алматыда жаппай жол апаты болды. Алдын ала мәлімет бойынша, саз балшық тиелген Sinotruk жүк көлігінің жүргізушісінің тежегіші істен шыққан, салдарынан ол бірнеше жеңіл көлікпен соқтығысқан, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жаппай жол апаты Шығыс айналма тас жолында (ШАЖ) болды.

Куәгерлердің айтуынша, саз балшық тиелген Sinotruk жүк көлігі Шығыс айналма жолында Төле би көшесінен төменірек тұста бірнеше көлікті соғып, сығымдап тастаған. Содан кейін жүк көлігі Халиуллин көшесіне бұрылып, бетон қоршауға сүйкене жүріп, ақыры бір жақ бүйіріне аударылған.

Жаппай жол апаты, Алматы, Шығыс айналма жол, жүк көлігі, жеңіл көлік, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 18:55

Сурет: Zakon.kz

Жаппай жол апаты салдарынан Халиуллин көшесі, Талғар тас жолы бағытында қозғалыс іркіліп, көлік кептелісі пайда болды.

Көлік кептелісі, Алматы, Шығыс айналма жол, жүк көлігі, аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 18:55

Сурет: Zakon.kz

Тілшіміздің есебі бойынша, жүк көлігі алты автокөлікпен соқтығысқан: Toyota Estima, Kia Cerato, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Exeed және Geely.

Жаппай жол апаты, Алматы, Шығыс айналма жол, жүк көлігі, Toyota Estima, Kia Cerato, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Exeed, Geely, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 18:55

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан жүк көлігінің жүргізушісі зардап шекті. Ер адам сынық әрі түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды.

Сондай-ақ Exeed көлігінде болған бала да зардап шекті. Оқиға орнына келген дәрігерлер оны қарады, бірақ ауруханаға жатқызу қажет болмады. Бірақ кейін ата-анасы баласының жағдайы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін оны ауруханаға жіберуді талап етті.

Кран, жол апаты, Алматы, Шығыс айналма жол, жүк көлігі, аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 18:55

Сурет: Zakon.kz

Кейін оқиға орнына жүк көлігін көтеру үшін кран келді.

Көлік жолдан алынғаннан кейін Талғар тас жолы бағытындағы жолдың бір жолағы ашылды.

Сондай-ақ бұл орайда оқиға орнында шашылған май аралас саз балшықтан пайда болған үйіндіні тазарту қажет болады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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