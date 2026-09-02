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Қазақстанның жаңа Сыртқы істер министрі тағайындалды

Мұхтар Тілеуберді Қазақстанның Сыртқы істер министрі болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 15:03 Сурет: Telegram/pressmfakz
Мұхтар Тілеуберді Қазақстанның жаңа Сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Ақорда таратқан ақпаратқа сай, тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 2 қыркүйекте, Ақорданың Telegram арнасында жарияланды:

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы 1968 жылғы 30 маусымда туылған. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің философия-экономика факультетін бітірген, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті жанындағы Азия және Африка институтында және Йенсе Университеті (Корей Республикасы) жанындағы Тілдер институтында тәжірибе алған. Оқуды аяқтағаннан кейін Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің философия тарихы және қытай филологиясы кафедраларында жұмыс істеген.

Дипломатиялық қызметін 1993 жылы атташе лауазымынан бастады. Орталық аппараттағы жұмыс барысында Азия елдері басқармасының үшінші хатшысы, Азия департаментінің бірінші хатшысы, Екіжақты ынтымақтастық департаментінің бөлім бастығы қызметтерін атқарды.

Шетелде Қазақстанның Корей Республикасындағы Елшілігінде екінші хатшы және Израиль Мемлекетіндегі Елшілігінде кеңесші болып жұмыс істеді. ҚР Президентінің Әкімшілігінде Мемлекеттік хатшының сыртқы саясат мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымында жұмыс істеді.
2003 жылы Сыртқы істер вице-министрі болып тағайындалды.

2004 жылы еліміздің Малайзиядағы Елшісі және 2005 жылдан бастап Индонезия Республикасы, Бруней Даруссалам және Филиппин Республикасындағы Елшісі қызметін қоса атқарды.
2009 жылы Қазақстанның Швейцария Конфедерациясындағы Елшісі болып тағайындалды және Лихтенштейн Княздігі мен Ватикан Мемлекетінде Елші қызметін қоса атқарды, сонымен қатар Женевадағы БҰҰ Бөлімшесінде және басқа да халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі болды.

2015 жылы Қазақстанның Иерусалимдік Әулие Иоанн Егеменді Әскери Госпитальерлер Ордені жанындағы, Родостағы және Мальтадағы қоса атқарушы Елшісі болып аккредиттелді.
2016-2019 жылдары ҚР Сыртқы істер министрінің Бірінші орынбасары болған.
2019 жылғы қыркүйек айында ҚР Сыртқы істер министрі лауазымына тағайындалды.
Қазақстанның Аустриядағы Елшісі болып тағайындалғанға дейін 2021 жылғы қаңтардан бастап 2023 жылғы сәуір аралығында ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі қызметін атқарды.
Төтенше және Өкілетті Елші дипломатиялық дәрежесіне ие.Ағылшын, корей тілдерін меңгерген.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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