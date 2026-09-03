Астанада Өзбекстан профессоры тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталды: ҰҚК жауап берді
Шетелдік профессордың тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталғаны туралы ақпарат БАҚ-та 2026 жылғы 28 тамызда тарады. Оның шілде айында ұсталғаны айтылды.
Таралған мәліметке сәйкес, Әндіжан тумасы Қазақстан Қылмыстық кодексінің 176-бабы бойынша күдікке ілінген. Бұл бапта мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді шет мемлекетке, халықаралық немесе шетелдік ұйымға не олардың өкілдеріне беру, сондай-ақ осы мақсатта жинау, ұрлау немесе сақтау көзделген. Бұған қоса, шетелдік барлаудың тапсырмасы бойынша Қазақстанның ұлттық мүдделеріне қарсы пайдалану үшін өзге де мәліметтерді беру немесе жинау әрекеттері қамтылады.
Мұндай әрекеттерді шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ адам жасаған жағдайда 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
46 жастағы профессор Астанадағы Maqsut Narikbayev University-де халықаралық қатынастар пәнінен сабақ берген.
Өзбекстанның ресми органдары бұл ақпаратқа қатысты түсініктеме берген жоқ.
Zakon.kz редакциясы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ресми сауал жолдады.
"Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдары жария етілмейді. Қазақстан заңнамасына сәйкес, Өзбекстан тарапы дипломатиялық арналар арқылы ресми түрде хабардар етілді", – делінген ведомство жауабында.
Бұған дейін, 2026 жылғы 2 қыркүйекте ҰҚК жаз мезгілінде атқарылған терроризмге қарсы жұмыстардың қорытындысын жариялаған еді. Террористік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін 19 адам әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылған.
Солардың бірі – 2017 жылдан бері халықаралық террористік ұйымдардың қызметіне қатысқаны үшін іздеуде жүрген Алматы қаласының тумасы. Ол Түркия аумағынан табылып, 2025 жылы Қазақстанға депортацияланған. Сот үкімімен сегіз жылға бас бостандығынан айырылды.