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Оқиғалар

"Дәрігер полиция шақырған". Сарбаз Ақтөбедегі әскери бөлімде өзінің үнемі таяққа жығылатынын мәлімдеді

Сарбаз, Ақтөбе, ұрып-соғу, Ұлттық ұлан, әскери бөлім, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 19:23 Сурет: pexels
Ақтаулық әскери қызметші Ақтөбедегі әскери бөлімде мерзімді қызмет атқарып жүрген жерінен ауруханаға түсті. Ол өзін сержанттар ұрып-соққанын айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz сайтының мәліметінше, 18 жастағы Досымбет Еркебұлан 2026 жылы 3 шілдеде әскери қызметке шақырылып, қазіргі уақытта Ақтөбедегі Ұлттық ұланның 6655-ші әскери бөлімінде қызмет етіп жатыр. Оның анасы Гүлдана Кетибаеваның айтуынша, 4 қыркүйек күні оған Ақтөбедегі ауруханадан хабарласып, баласының үш күннен бері өздерінде жатқанын жеткізген.

Анасының сөзінше, бастапқыда науқасты уролог тексерген, алайда талдау нәтижелері ешқандай инфекцияны анықтамаған. Содан кейін травматолог шақырылып, ол зәр шығару жолдарындағы мәселені дене жарақатымен байланыстырған.

Дәрігермен сөйлескеннен кейін жас жігіт анасына әскери бөлімде өзін жиі ұрып-соққанын мойындаған. Дәрігер әскери қызметшімен сөйлескеннен кейін полиция шақырған. Сарбаз арыз жазған. Кейін полиция бөлімінде анасымен бейнебайланыс арқылы сөйлескен кезде ол өзін аға сержант пен тағы екі сержант ұрғанын айтқан.

Әскери қызметшінің анасы туыстарымен бірге Ақтаудан Ақтөбеге дереу аттануға ниетті.

"Қазір көбісінің баласы армияда. Ақтөбедегі әскери бөлімде не болып жатыр, соны тексеріп, мәселені жария етуді сұраймыз", - деді сарбаздың анасы.

Журналистер аталған әскери бөліммен байланысқа шығып, Досымбет Еркебұланның расында да осы бөлімде қызмет ететінін және қазір ауруханада жатқанын білді. ҚР Ішкі істер министрлігі бұл оқиғаға қатысты, әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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