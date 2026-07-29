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Қоғам

Кезекшілік кезінде жоғалып кеткен сарбаз табылды

Үйін сағынып, әскери бөлімнен кеткен сарбаз Өскемен маңынан табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 13:28 Сурет: Instagram/military_police_kz
Өскемен гарнизоны әскери полиция бөлімі іздеу жариялаған мерзімді әскери қызметші облыс орталығынан 20 шақырым жерден ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 29 шілдеде Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери полициясының бас басқармасы мәлімдеді.

"Қазақстан Республикасы Қарулы күштері әскери полициясының күшімен бұған дейін Өскемен гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде қызмет атқарған жерін өз бетінше тастап кеткен мерзімді әскери қызметші, қатардағы жауынгер Мархан А. Е. облыс орталығынан 20 шақырым жерден ұсталды. Қазіргі уақытта әскери қызметші әскери полиция бөліміне жеткізілді. Оның өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ", – делінген хабарламада.

Аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп, болған оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

"Алдын ала мәлімет бойынша, әскери қызметшінің қызмет атқарған орнын өз бетінше тастап кетуіне үйін сағынуы себеп болған", – деп мәлімдеді Қарулы күштер Әскери полициясының бас басқармасы.

Тексеру барысында әскери қызметші жарғыға қайшы қарым-қатынас пен командирлер немесе қызметтестері тарапынан лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану деректері болмағанын айтты.

2026 жылғы 26 шілдеде Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әскери полициясы мерзімді әскери қызметшіге іздеу жариялаған еді. 2004 жылғы 31 наурызда туған қатардағы жауынгер Мархан А. Е. 23 шілде күні сағат 06:30 шамасында тәуліктік наряд құрамында күндізгі кезекші міндетін атқарып жүріп, қызмет орнын өз бетінше тастап кеткені хабарланған.

Оның жанында қару болмаған. Алдын ала мәлімет бойынша, ол әскери бөлім аумағынан әскери киіммен шығып кеткен, алайда кейін азаматтық киімге ауысуы мүмкін екені де жоққа шығарылмады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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