#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
456.56
530.52
5.28
Оқиғалар

Маңғыстауда пойызға отырғызу кезінде ер адам қайтыс болды

Жедел жәрдем, Маңғыстау, пойыз, ер адам, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 19:30 Сурет: Zakon.kz
"Маңғыстау – Орал" бағытына қатынайтын пойыздардың біріне жолаушыларды отырғызу кезінде ер адам қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz сайтының мәліметінше, қайғылы оқиға 3 қыркүйекте Маңғыстау станциясында болған. "Жолаушылар тасымалы" АҚ мәліметінше, пойызға отырғызу кезінде ер адамның жағдайы кенеттен нашарлаған.

"Болған жағдай туралы дереу вокзал кезекшісі мен желілік полиция қызметкерлеріне хабарланды. Оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы шақырылды. Өкінішке қарай, оқиға орнына жеткен медицина қызметкерлері жолаушының өлімі фактісін тіркеді", деп хабарлайды "Жолаушылар тасымалы" АҚ.

Маңғыстау станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері барлық қажетті процессуальдық шараларды жүргізді. Аталған оқиғаға байланысты пойыз кестесінен кешігіп аттанды.

Бұған дейін Алматыда жеке үйдің дәретханасынан ер адам асылулы күйінде табылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Шымкентте Конго-Қырым қызбасынан ер адам қайтыс болды
22:52, 15 шілде 2024
Шымкентте Конго-Қырым қызбасынан ер адам қайтыс болды
ыс, пеш
01:15, 05 қазан 2023
Екібастұзда екі ер адам ыстан уланып, қайтыс болды
Полиция, ШҚО, дүкен, тауар тасымалдаушы, ер адам, қайғылы оқиға
22:25, 17 шілде 2026
ШҚО-да дүкенге тауар тасымалдаушы ер адам көшеде қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ФК &quot;Туран&quot;
20:33, Бүгін
Появился видеообзор матча Первой лиги "Каспий М" - "Туран"
Мирра Андреевая
20:07, Бүгін
Мирра Андреева оценила свою форму после разгромной победы на US Open - 2026
Хамзат Чимаев перед боем в UFC
19:34, Бүгін
Хамзат Чимаев хочет провести следующий бой в UFC в октябре
Николя Бройяр
19:06, Бүгін
Французский велогонщик Бройяр перешёл в "Астану"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: