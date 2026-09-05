#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
Оқиғалар

Тоқаев Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының барысын бақылап отыр

Тоқаев Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының барысын бақылап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 18:18 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзге мемлекет басшыларымен бірге ашылу салтанатына қатысқан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының барысын жіті бақылап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.

Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов арқылы Қазақстан атынан Ойынға қатысып жатқан спортшыларға ізгі сәлемін жолдады.

Президент жарыстардың достық пен әділдік рухында өтіп жатқанын атап, спортшыларға жарқын жеңіс тіледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев бапкерлер мен чемпиондарға ризашылығын білдіріп, ұлттық құраманың ортақ табысына үлес қосқан барша азаматтың еңбегі еленетінін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады
21:36, 31 тамыз 2026
Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады
Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жабылу салтанаты, Астана
17:45, 13 қыркүйек 2024
Астанада Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жабылу салтанаты өтті
Зарина Сарипова, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары, чемпион, палуан қыз
09:29, 29 қыркүйек 2024
Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы туралы деректі фильм түсірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игровой эпизод в матче КПЛ Каспий - Кайрат
18:53, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Каспий" в гостях и сократил отставание от "Ордабасы"
Игровой эпизод в матче КПЛ Окжетпес - Ордабасы
18:04, Бүгін
"Окжетпес" неожиданно обыграл лидирующий "Ордабасы" в матче КПЛ
Еркебулан Токтар после победы на турнире IBA Nomad
17:43, Бүгін
"Пожелайте нам удачи": Еркебулан Токтар проведёт переговоры с UFC в Париже
Александр Бублик на Уимблдонском турнире
17:18, Бүгін
"За идею не отдался": Александр Бублик эмоционально отреагировал на вылет с US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: