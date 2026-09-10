#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Оқиғалар

ДНҚ тестіне қатысты дау: Конституциялық Сот қазақстандық әйелдің өтінішін қарады

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 14:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Отбасында ешқандай дау болмаса да, сот баланы жұбайы асырап алған кезде ДНҚ сараптамасын талап ете алады. Бұл талапқа қарсылық білдірген қазақстандық әйелдің өтінішін Конституциялық Сот қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іске соттың әйелден молекулалық-генетикалық сараптама қорытындысын ұсынуды талап етуі себеп болған.

Өтініш иесі ерлі-зайыптылар арасында ешқандай дау болмаған жағдайда генетикалық тексеру жүргізуді талап ету оның жеке және отбасылық өміріне қол сұғу деп есептеген. Сондай-ақ бұл талап баланың мүддесіне қайшы келеді деп санайды.

Алайда Конституциялық Сот баланың құқығын қорғау жағын қолдап, туыстық байланысты медициналық жолмен растаудың маңызын атап өтті.

"Бала асырап алу институты баланың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған. Ал сот ісін қарау барысында тағайындалған молекулалық-генетикалық сараптама әкесімен туыстық байланысты растауға мүмкіндік береді. Бұл сот шешімдерінің заңды әрі негізді болуын қамтамасыз етіп, баланың өз ата-анасын білу құқығын жүзеге асыруға ықпал етеді", – деп хабарлады Конституциялық Сот.

Соттың баспасөз қызметі нақты даулар бойынша фактілерді қарау және бағалау Конституциялық Соттың құзыретіне кірмейтінін де еске салды.

Бұған дейін осыған ұқсас заңнамалық нормалар тексеріліп, өтініш берушінің конституциялық құқықтарының бұзылғанын көрсететін белгілер анықталмаған. Осыған байланысты Конституциялық Сот өтінішті іс жүргізуге қабылдаудан бас тартты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
12:10, 27 наурыз 2025
Қазақстандық әскери қызметке шақыру жасына дау айтпақ болып, сотқа жүгінді
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
10:34, 07 қыркүйек 2026
Конституциялық сот: сот арқылы банкроттық рәсімінде кемсітушілік белгілері жоқ
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
12:28, 30 маусым 2025
Конституциялық сотта ақшалай сомаларды индекстеу туралы шағым қаралды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: