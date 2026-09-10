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Оқиғалар

Ақтауда көлік пен гараждан 215 электронды темекі тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
Ақтауда криминалдық полиция қызметкерлері 215 электронды темекі мен 31 қаптама снюс тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 3 қыркүйекте полиция қызметкерлері Ақтау қаласының 28А шағын ауданында Changan маркалы автокөлікті тоқтатты. Көлікті тексеру кезінде WAKA маркалы 64 электронды темекі табылып, тәркіленді.

Жедел іс-шараларды жалғастыру барысында тәртіп сақшылары қаланың өнеркәсіптік аймағындағы гараждардың бірін тінтті. Нәтижесінде тағы 151 электронды темекі мен 31 қаптама снюс анықталды.

Осылайша, полицейлер жалпы саны 215 электронды темекі мен 31 қаптама снюсті тәркіледі.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан заңнамасына сәйкес процестік шешім қабылданады.

Полиция тыйым салынған өнімдерді заңсыз айналымға шығарғаны үшін жауапкершілік көзделгенін ескертіп, азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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