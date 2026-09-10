Мал сатамыз деп алдап, 13 млн теңге алған үш адам сотталды
Қорқынышты оқиға былтыр желтоқсан айында Тұрар Рысқұлов ауданында болған. Қаскөйлер WhatsApp мессенджеріне қойды тиімді бағамен шұғыл сататыны туралы жалған хабарландыру жариялаған.
Бұл ұсынысқа қауіптен бейхабар үш сатып алушы қызығушылық танытқан. Олар көрсетілген мекенжайға барған кезде, ұйымдастырушалар қарумен шабуыл жасаған.
"Сотталушылар атыс қаруын қолданып, 13 млн теңгені ашық түрде иемденген. Сонымен қатар жәбірленушілердің біріне жеңіл дене жарақатын келтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен. Жәбірленушілерге 13 млн теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген", – деп хабарлады сот.
Айыпталушылардың кінәсі куәгерлердің көрсетулері, сараптама қорытындылары және заттай дәлелдер арқылы толық дәлелденді.
Сот отырысы барысында жәбірленушілер сотталушыларды кешіретіндерін айтып, азаматтық талаптарынан бас тартқан. Сондай-ақ жаза түрін таңдауды соттың қарауына қалдырған.
Бұл ретте шабуылға қатысқан екі адам кінәсін ішінара мойындаған. Ал бұрын сотталған сыбайласы тағылған айыптардың барлығын жоққа шығарған.
Істің барлық материалдарын қараған сот шабуылды ұйымдастырған адамға 2019 жылғы үкім бойынша өтелмеген жазасын ескере отырып, 12 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Екінші қатысушы 11 жылға, ал үшінші сотталушы 10 жылға бас бостандығынан айырылды.
Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Сондай-ақ Таразда жергілікті аурухананың 29 жастағы қызметкерін қатыгездікпен өлтіру фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр. Белгілі болғандай, ер адамды көліктің жүксалғышына салып, қала сыртына алып шығып, өлімші етіп ұрып-соққан.