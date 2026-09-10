#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Оқиғалар

Мал сатамыз деп алдап, 13 млн теңге алған үш адам сотталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 14:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жамбыл облысында қарумен шабуыл жасаған топтың қылмыстық ісі бойынша сот үкімі шықты. Сот мал сатамыз деген желеумен сатып алушыларды тұзаққа түсіріп, олардан ірі көлемде ақша тартып алған үш ер адамды соттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қорқынышты оқиға былтыр желтоқсан айында Тұрар Рысқұлов ауданында болған. Қаскөйлер WhatsApp мессенджеріне қойды тиімді бағамен шұғыл сататыны туралы жалған хабарландыру жариялаған.

Бұл ұсынысқа қауіптен бейхабар үш сатып алушы қызығушылық танытқан. Олар көрсетілген мекенжайға барған кезде, ұйымдастырушалар қарумен шабуыл жасаған.

"Сотталушылар атыс қаруын қолданып, 13 млн теңгені ашық түрде иемденген. Сонымен қатар жәбірленушілердің біріне жеңіл дене жарақатын келтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен. Жәбірленушілерге 13 млн теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген", – деп хабарлады сот.

Айыпталушылардың кінәсі куәгерлердің көрсетулері, сараптама қорытындылары және заттай дәлелдер арқылы толық дәлелденді.

Сот отырысы барысында жәбірленушілер сотталушыларды кешіретіндерін айтып, азаматтық талаптарынан бас тартқан. Сондай-ақ жаза түрін таңдауды соттың қарауына қалдырған.

Бұл ретте шабуылға қатысқан екі адам кінәсін ішінара мойындаған. Ал бұрын сотталған сыбайласы тағылған айыптардың барлығын жоққа шығарған.

Істің барлық материалдарын қараған сот шабуылды ұйымдастырған адамға 2019 жылғы үкім бойынша өтелмеген жазасын ескере отырып, 12 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Екінші қатысушы 11 жылға, ал үшінші сотталушы 10 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Сондай-ақ Таразда жергілікті аурухананың 29 жастағы қызметкерін қатыгездікпен өлтіру фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр. Белгілі болғандай, ер адамды көліктің жүксалғышына салып, қала сыртына алып шығып, өлімші етіп ұрып-соққан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматыда &quot;үйленемін&quot; деп сендірген алаяқ үш қыз бен бір ер адамды алдап кеткен
18:31, 05 желтоқсан 2025
Алматыда "үйленемін" деп сендірген алаяқ үш қыз бен бір ер адамды алдап кеткен
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
09:42, 18 маусым 2026
Алматы облысында жалған сүт үшін жүздеген миллион теңге субсидия алған кооператив басшысы сотталды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
21:42, 16 сәуір 2026
Жамбыл облысында оқушы өзіне қол жұмсаған: үш адам сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: