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Оқиғалар

Талдықорғанда 85 млн теңгеден астам бюджет қаражаты "асфальт астында" қала жаздады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Талдықорғанда жылу желілерін жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражаттың 85,1 млн теңгеге негізсіз артық есептелгені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала прокуратурасының 2026 жылғы 15 қыркүйектегі мәліметінше, заң бұзушылық мемлекеттік инвестициялық жобаны тексеру барысында белгілі болған.

Прокурорлар Талдықорғандағы магистральдық жылу желілерін қайта жаңғырту жобасын зерделеген. Нәтижесінде сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде алынатын асфальтбетонның салмағы қате есептелгені анықталды. Есептеу барысында жолдан алынатын асфальт қабатының қалыңдығы ескерілмеген.


"Соның салдарынан шығарылатын қалдықтардың салмағы нақты 5273,7 тоннаның орнына 105 474 тонна болып көрсетілген. Яғни көрсеткіш 20 есе артық есептелген. Прокурорлық қадағалау актісін қарау нәтижесінде шарттың құны 85,1 млн теңгеге төмендетіліп, бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуына жол берілмеді", – деп хабарлады прокуратура.

Жалпы, прокурорлық ден қою шараларының нәтижесінде Жетісу облысында 1,2 млрд теңгеден астам бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуының алдын алынды.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы жер қойнауын пайдалану саласындағы заң бұзушылықты анықтаған еді. Кәсіпкер шамамен 50 тонна сазды заңсыз өндіріп, тасып әкеткен. Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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