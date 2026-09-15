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Оқиғалар

Семейде мектеп оқушысын сыныптасы 15 жерден пышақтаған

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 12:32 Фото: unsplash
Семейде 13 жастағы мектеп оқушысына сыныптасы шамамен 15 рет пышақ жарақатын салған. Жасөспірім аман қалып, қазір ауруханада жатыр. Жанжалға қатысқан екінші оқушы да ауруханаға жеткізілген, алайда медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйіне жіберілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнсының мәліметінше, сабақтан кейін екі дос мектеп маңына ойнауға барған. Олардың арасында нақты не болғанын қазір тергеушілер анықтап жатыр. Шабуылдан кейін зардап шеккен оқушы өз бетімен көрші үйге барып, көмек сұраған.

"Біздің бала ауыр жағдайда барған көршіміз маған қоңырау шалды. Олар біздің көршілеріміз. Олар бізге хабарласты. Мен ата-анасына қоңырау шалдым. Екеуі ғана болған. Ол көптеген жарақат алған, бірақ қазір жағдайы қалыпты. Барлығы әділ шешіледі деп күтіп отырмыз", – деді зардап шеккен баланың тәтесі Ляззат Қамзаева.

Дәрігерлердің айтуынша, жасөспірім шамамен төрт сағатқа созылған күрделі операциядан өткен. Ол үш тәулік жансақтау бөлімінде жатқан. Қазір жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр.

"13 жастағы бала іш қуысына пышақ сұғылып-кесілген жарақатпен жеткізілді. Оң бүйрек паренхимасы мен үлкен шарбы зақымданған. Жарақат іш қуысына қан кетіп асқынған. Сонымен қатар денесі мен аяқ-қолдарында бірнеше пышақ жарақаты болған. Бірінші дәрежелі геморрагиялық шок анықталды", – деді университет госпиталінің педиатрия жөніндегі директор орынбасары Дулат Кәрімов.

Екі жасөспірім де бір сыныпта оқиды және бұған дейін тәртіп бұзушы ретінде есепте тұрмаған. Мектептің мәліметінше, балалар дос болған. Болжамдарға сәйкес, оқушылар пышақты кездейсоқ тауып алып, онымен ойнай бастаған болуы мүмкін. Алайда бұл ақпарат әзірге расталған жоқ.

Полиция сотқа дейінгі тергеу жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Оқиғаға қатысқан екі жасөспірім де кәмелетке толмаған.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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