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Оқиғалар

Ақмолада "Газель" қағып кеткен төрт жасар бүлдіршін көз жұмды

Ақмолада &quot;Газель&quot; қағып кеткен төрт жасар бүлдірішін көз жұмды , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 11:52 Сурет: Zakon.kz.
Ақмола облысының Нұресіл ауылында бүлдірші "Газель" дөңгелегінің астына түсіп, қаза болды. Полицияның хабарлауынша, жол-көлік оқиғасы 2026 жылғы 15 қыркүйекте болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат Instagram-да жария болды. Расталмаған мәлімет бойынша, бала көлік өтіп бара жатқан кезде ата-анасының жанында болған.

"Газель" автокөлігінің жүргізушісі кәмелетке толмаған баланы қағып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан қыз бала қайтыс болды", – деп хабарлады Ақмола облысы Полиция департаменті.

Жүргізуші ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.

Полиция департаменті жүргізушілерді жол қозғалысы ережелері мен белгіленген жылдамдық режимін қатаң сақтауға, сондай-ақ жолда барынша мұқият болуға шақырды.

Осыған ұқсас қайғылы оқиға 2026 жылғы 7 қыркүйекте болған. Макинск қаласында сегіз жастағы қызды Mercedes көлігі қағып кетіп, ол ауруханада көз жұмған.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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