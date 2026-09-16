Атыраудағы ауаның ластануы: Экология министрлігі мәлімдеме жасады
Соңғы бірнеше жылда Атырау ауаның ластану деңгейі бойынша "көшбасшылар" қатарында. Экология министрлігінің мәліметінше, қала үшін күкіртті сутегі әсіресе өзекті. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар және шығарындылар көздері болған кезде белгіленген шекті рұқсат етілген концентраттан (ШРК) едәуір асып кету жағдайлары тіркеледі.
"Атырау қаласындағы ауаның күкіртті сутегімен (H₂S) ластануының жоғары деңгейі факторлардың жиынтығына байланысты. "Атырау облысы Су Арнасы" КМК кәріз объектілері, "Квадрат" булану алаңы, жылыту қазандықтары мен ЖЭО негізгі көздері болып табылады. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар қосымша әсер етеді – желдің аздығы, түнгі уақыт және ластаушы заттардың таралу жылдамдығының төмендігі", - дейді министрлік ластаушы көздерді атай отырып.
Орталық және жергілікті уәкілетті мемлекеттік органдар атмосфералық ауаның ластануын азайту мақсатында Атырау облысындағы экологиялық жағдайды жақсарту, атап айтқанда, атмосфераға шығарындыларды азайту, инфрақұрылымды жаңғырту, экологиялық бақылауды күшейту бойынша бірқатар іс-шараларды іске асыруда.
"Қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар анықталған жағдайда, Атырау облысы бойынша экология департаменті жоспардан тыс тексерулерге бастамашылық жасайды", делінген министрлік мәлімдемесінде.
Бұған дейін, 2026 жылдың 8 қыркүйегінде Экология министрлігі Атырау облысының Экология департаментімен Атырау қаласындағы атмосфералық ауаның сапасына қатысты жоспардан тыс тексерудің басталғаны туралы хабарлады.
Экологиялық кодекстің талаптары шеңберінде ірі табиғат пайдаланушылардың бірқатар кәсіпорындарында мониторингтің автоматтандырылған жүйелері орнатылған және деректер Қазақстан Республикасының қоршаған ортасы мен табиғи ресурстарының жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкіне беріледі.
Қолжетімді ең жақсы техниканы, кәсіпорындарда мониторингтің автоматтандырылған жүйесін енгізу, қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтау атмосфералық ауаның ластану деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.
Экология және табиғи ресурстар министрлігі қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган ретінде Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын мүлтіксіз сақтауды еске салады.
Бұған дейін бүгін синоптиктер еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.