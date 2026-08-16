Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер Қазақстанның бес қаласында 2026 жылғы 16 тамызда ауаның ластану деңгейі жоғары болатыны ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
16 тамызда Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Балқаш, Теміртау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, делінген синоптиктер хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін синоптиктер жексенбіде еліміздің бірқатар өңірінде қолайсыз ауа райы қалыптасқанын ескерткен болатын.
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