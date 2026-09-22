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Алматыда 20-дан астам көлік миллиондаған қарызы үшін айып тұрағына қойылды

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 10:57 Фото: pixabay
Алматыдағы бейнебақылау камералары мен көліктерді бақылау жүйелері төленбеген айыппұлы көп жүргізушілерді автоматты түрде анықтап жатыр. Бар болғаны бес күн ішінде полицейлер қарызы миллиондаған теңгеге жеткен 20-дан астам көлікті анықтап, айып тұрағына жөнелтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 21 қыркүйекте Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, ұсталған көліктердің басым бөлігі мегаполис жолдарында шетелдік нөмірлермен жүрген.

"Ең ірі қарыз Қырғызстанда тіркелген BMW көлігінің иесінде болған – төленбеген айыппұлдардың жалпы сомасы 1 млн 700 мың теңгеден асты", – делінген хабарламада.

Алайда анықталған борышкерлер қатарында қазақстандық нөмірлі көлік иелері де болған.

Қаланың көлік қозғалысы тығыз жолдарында заң бұзушыларды анықтауға полиция қызметкерлеріне заманауи цифрлық технологиялар көмектеседі. Бұл ретте арнайы ақпараттық жүйелер мен қала бойынша жұмыс істейтін бейнебақылау камераларының желісі пайдаланылады.

Борышкердің көлігі анықталып, тоқтатылғаннан кейін, барлық көлік арнайы автотұраққа жөнелтіледі.

"Полицейлер ескертеді: төленбеген айыппұлдар өздігінен жойылып кетпейді. Қарыз көлемі жинақталған жағдайда көлік құралы заңда белгіленген тәртіппен анықталып, ұсталуы мүмкін. Жол қозғалысы ережелерін сақтап, әкімшілік айыппұлдарды уақытылы төлеңіздер", – деп хабарлады Полиция департаменті.

Бұған дейін полиция Алматыдағы Сайын көшесінде бензовоз қатысқан ауыр жол апатының қалай болғанын көрсеткен еді. Апатқа екі дөңгелекті көлік жүргізушісінің қолынан шлемінің түсіп кетуі себеп болғаны анықталған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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