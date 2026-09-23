#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.85
513.46
5.31
Оқиғалар

Алматыдағы қоқыс полигонынан өрт шықы

Алматыдағы қоқыс полигонынан өрт шықы , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 11:00 Сурет: ТЖМ баспасөз қызметі
Алматы облысы Қарасай ауданында Көксай ауылының маңындағы рұқсат етілмеген қоқыс полигонында қоқыс өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетіп, өртті сөндіруге кірісті. Жұмыстарды үйлестіру үшін оқиға орнында жедел штаб құрылды.

"Құтқарушылар судың үздіксіз берілуін қамтамасыз етті. Өртті сөндіру жұмыстарын күшейту үшін оқиға орнына арнайы техника жіберілді. Негізгі күштер өрттің одан әрі таралуына жол бермеуге бағытталды", – делінген хабарламада.

Қазіргі уақытта өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
11:24, Бүгін
Алматыда Көктөбе уақытша жабылады: аспалы жол да жұмыс істемейді
Алматы маңындағы заңсыз қоқыс полигонында ірі өрт шықты
13:23, 17 қыркүйек 2026
Алматы маңындағы заңсыз қоқыс полигонында ірі өрт шықты
Астанада стихиялық полигондардан 160 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды
16:36, 21 қазан 2024
Астанада стихиялық полигондардан 160 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Андрей Шутов делает очередной сэйв в игре с &quot;Динамо&quot;
13:05, Бүгін
КХЛ признала казахстанского вратаря "Барыса" Андрея Шутова лучшим игроком дня в лиге
Асем Орынбай производит стрельбу
12:50, Бүгін
Асем Орынбай оценила выступление команды и две свои медали Азиады в Японии
Стрелок Александр Мухамедиев проиграл в финале мужского скита на Азиатских играх в Японии
12:45, Бүгін
Стрелок Александр Мухамедиев проиграл в финале мужского скита на Азиатских играх в Японии
Казахстанские гребцы на Азиаде
12:32, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по академической гребле вышла в финал на Азиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: