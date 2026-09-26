#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
Оқиғалар

Тоқаев Тимур Турловқа құттықтау жеделхатын жолдады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 16:23 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Тимур Турловқа құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық шахмат федерациясының (FIDE) президенті лауазымына сайлануына орай Қазақстан шахмат федерациясының президенті, белгілі кәсіпкер, меценат Тимур Турловқа құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Президент дүниежүзілік беделді ұйымды басқаратын отандасымызға толайым табыс тіледі", – делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық кәсіпкер әрі қаржыгер Тимур Турлов Халықаралық шахмат федерациясының (FIDE) президенті сайлауында жеңіске жеткенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Министерство обороны РК, МО РК
16:40, Бүгін
Қорғаныс министрлігі Каспийдегі қайғылы оқиғадан кейін тексеріледі – Тоқаев өкімге қол қойды
Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Грузия президенті
19:55, 26 мамыр 2026
Тоқаев Грузия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Тоқаев
12:02, 02 маусым 2024
Тоқаев Италия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Иван Иванов на Азиатских играх в Японии
17:43, Бүгін
Казахстанец Иван Иванов занял девятое место в толкании ядра на Азиатских играх в Японии
Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции встречи Барыс - Нефтехимик
17:16, Бүгін
Михаил Кравец признался, что ему стыдно за первые два периода матча с "Нефтехимиком"
Появился хайлайт матча &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot; с девятью шайбами в КХЛ
16:58, Бүгін
Появился хайлайт матча "Барыс" - "Нефтехимик" с девятью шайбами в КХЛ
&quot;Мы прибавляли&quot;: Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
16:53, Бүгін
"Мы прибавляли": Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: