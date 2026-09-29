Алматыда журналистер қос қайғылы жағдайдың алдын алды
Фото: Zakon.kz
Алматыда журналистердің көз алдында қайғылы жағдай болуға шақ қалды. Олар дер кезінде әрекет етіп, оның алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласы Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі 2026 жылғы 29 қыркүйекте хабарлағандай, Bes.Media агенттігінің қызметкерлері таңертең жұмысқа келген кезде ғимараттың 10-қабатының терезесінен сыртқы жақта тұрған екі жігітті байқап қалған.
"Жағдай өте қауіпті болды. Кез келген абайсыз қозғалыс қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін еді. Журналистер – Артём Шляхов, Александр Жданов және Дамир Байманов сасқалақтап қалмады. Алдымен олар жігіттерді ғимарат ішіне қайтуға көндіруге тырысты. Алайда әңгіме көмектеспеді. Сол кезде редакция қызметкерлері батыл әрекет етіп, екі жігітті ұстап қалып, күшпен ішке кіргізді. Оқиға орнына мамандар келді. Жастарға қажетті көмек көрсетіліп, тиісті мамандарға тапсырылды", – деп хабарлады ПД.
Қазір болған жағдайдың мән-жайы анықталып жатыр. Алматы полициясы Артём Шляховқа, Александр Ждановқа және Дамир Баймановқа батылдығы, қайсарлығы және бейжай қарамағаны үшін алғыс білдірді.
"Сол сәтте олар оқиғаға бейжай қарамады – олардың жанкешті әрекеті қайғылы жағдайдың алдын алды", – деп қорытындылады полиция.
Осыған ұқсас жағдай Астанада да болған. Ол жерде арнайы жедел әрекет ету жасағының (СОБР) қызметкері 12-қабаттан құлағалы тұрған қызды құтқарған еді.
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