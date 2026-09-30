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Оқиғалар

Оралда КАМАЗ дүкенге кіріп кетті

Оралда КАМАЗ дүкенге кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 15:53 Сурет: instagram/mgorod.kz_media
Оралда КАМАЗ жүк көлігі азық-түлік дүкенінің ғимаратына соғылды. Алдын ала мәлімет бойынша, жол-көлік оқиғасына жүк көлігінің кенеттен техникалық ақауы себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнынан түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде тез тарады. Жарияланған суреттерден ауыр жүк көлігінің сауда нысанының қасбетіне кіріп кеткенін және ғимаратқа айтарлықтай зақым келгенін көруге болады.

Оқиғаға қатысты ақпаратты Батыс Қазақстан облысы Полиция департаменті растады.

"29 қыркүйекте Қарбышева көшесінде КАМАЗ автокөлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Алдын ала мәлімет бойынша, жүргізуші техникалық ақауға байланысты рульге ие бола алмай, дүкенге соғылған", – деді ведомствоның баспасөз қызметі.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, оқиға салдарынан ешкім зардап шекпеген. Жүргізуші мен маңайда болған адамдар жарақат алмаған.

Қазіргі уақытта оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда.

Бұған дейін Астананың орталығындағы даңғылдардың қиылысында қатты жол апаты болған еді. Соқтығыс сәтін басқа көліктің видеорегистраторы түсіріп алған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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